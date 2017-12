Sucesso de Hamilton deixa Alonso sob pressão

O piloto espanhol Fernando Alonso está sob pressão. O bicampeão da Fórmula 1 errou inúmeras vezes no circuito Gilles Villeneuve, terminou em 7.º lugar no GP do Canadá, no último domingo, e perdeu a liderança do campeonato para seu companheiro na equipe McLaren, o estreante inglês Lewis Hamilton. É uma situação inusitada para Alonso. Desde que passou a competir na Fórmula 1, em 2001, ele nunca teve um companheiro de equipe capaz de lhe exigir demais. Agora, no entanto, Lewis Hamilton está fazendo o espanhol perder a cabeça. No domingo, em entrevista para a imprensa espanhola, Alonso atribuiu o sétimo lugar na prova e a queda para a segunda colocação no Mundial, com 40 pontos diante de 48 de Lewis Hamilton, à nova regra do satefy car. "Fui o piloto mais prejudicado e ele o maior favorecido", disse, ao comparar sua situação com o companheiro de equipe. Mas o fato é que o sucesso de Lewis Hamilton, com um carro igual ao seu, está deixando Alonso muito incomodado, a ponto de fazê-lo cometer seguidos erros. No treino de classificação no sábado, por exemplo, ele falhou no hairpin, ao tentar superar o tempo do companheiro de McLaren, e ficou em segundo lugar no grid. Depois, na corrida de domingo, Alonso tentou uma ultrapassagem impossível na largada. Com isso, saiu da pista e perdeu a segunda posição para o alemão Nick Heidfeld, da BMW. Logo depois, o espanhol freou tarde demais na primeira curva, o que permitiu Massa também ultrapassá-lo. Não respeitou, ainda, o sinal vermelho na entrada de box, quando o safety car foi acionado, na 22.ª volta, e sofreu "stop and go" (punição em que é obrigado a passar pelos boxes, perdendo muito tempo). Confiança inglesa Já Lewis Hamilton, depois de vencer pela primeira vez na Fórmula 1, tendo disputado apenas seis provas na categoria - nas outras cinco sempre classificou-se no pódio -, virou manchete no mundo todo nesta segunda-feira. "O menino negro, jovem e talentoso, que venceu preconceitos e superou as dificuldades de um esporte exclusivo para ricos", foi como o descreveu Kevin Garside, do jornal inglês The Daily Telegraph. "Depois da performance de nossa equipe em Mônaco e aqui no Canadá, vou para Indianápolis com enorme confiança", afirmou Lewis Hamilton, já pensando no GP dos Estados Unidos, que acontece no próximo domingo. Lewis Hamilton não conhecia o Circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, assim como nunca disputou o GP dos Estados Unidos. Mas parece que para ele isso é apenas um detalhe sem maior importância. Enquanto isso, Lewis Hamilton evita polêmicas com Alonso, apesar de saber que o companheiro o acusou através da imprensa espanhola de ter falado demais na entrevista depois da corrida de Mônaco, quando deu a entender que a direção da McLaren o prejudicou. "Ele é bicampeão do mundo. Tenho certeza de que no próximo GP virá com toda sua força", disse o inglês.