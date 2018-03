Sueco é o mais rápido no warm-up O sueco Kenny Brack, da Team Rahal, foi o mais rápido no warm-up para o GP de Nazareth de F-Indy, realizado na manhã desde domingo no Nazareth Speedway. Ele fez o tempo de 20s894 em sua melhor volta, com média de 262s257 km/h. O brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, foi o segundo mais veloz (21s124), com o japonês Tora Takagi, da Walker, em terceiro (21s171). Outros brasileiros: Bruno Junqueira (Chip Ganassi), que larga na pole, em 4.º, 21s364; Tony Kanaan (Mo Nunn), em 6.º, 21s491; Cristiano da Matta (Newman-Haas), em 11.º, 21s757; Roberto Moreno (Patrick), em 13.º, 21s915; Gil de Ferran (Penske), em 16.º, 22s006; Christian Fittipaldi (Newman-Haas), em 17.º, 22s063; Max Wilson (Arciero Brooke), em 22.º, 22s447. A largada do Gp, que terá 225 voltas, está prevista para as 14 horas. A corrida terá transmissão da TV Record e DirecTv, canal 363.