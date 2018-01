Sueco larga na pole na F-3000 O piloto sueco Bjorn Wirdheim, da equipe Arden International, vai largar na pole-position no GP da Itália da F-3000 - a última prova da temporada, que será disputada neste sábado no circuito de Monza. Wirdheim foi o mais rápido nos treinos oficiais desta sexta-feira, superando o italiano Giorgio Pantano (Coloni), que conseguiu o segundo melhor tempo. O checo Tomas Enge marcou 1:38.098 e fez o terceiro tempo. Os brasileiros Antonio Pizzonia (Petrobras Junior) e Mario Haberfeld (Astromega) vão largar na terceira linha. Veja o grid oficial do GP da Itália de F-3000. 1 - Bjorn Wirdheim (SUE) Arden International 1:37.857 2 - Giorgio Pantano (ITA) Coloni 1:38.022 3 - Tomas Enge (CHE) Arden International 1:38.098 4 - Rob Nguyen (AUS) Astromega 1:38.322 5 - Antonio Pizzonia (BRA) Petrobras Junior 1:38.339 6 - Mario Haberfeld (BRA) Astromega 1:38.434 7 - Sébastien Bourdais (FRA) Super Nova 1:38.438 8 - Ricardo Sperafico (BRA) Petrobras Junior 1:38.473 9 - Enrico Toccacelo (ITA) Coloni 1:38.564 10 - Derek Hill (EUA) Durango 1:38.763 11 - Rodrigo Sperafico (BRA) Durango Formula 1:38.831 12 - Ricardo Mauricio (BRA) Red Bull Junior 1:38.833 13 - Tony Schmidt (ALE) PSM Racing 1:38.891 14 - Nicolas Kiesa (DIN) PSM Racing 1:38.989 15 - Patrick Friesacher (AUT) Red Bull Junior 1:39.111 16 - Tiago Monteiro (POR) Super Nova 1:39.114 17 - Zsolt Baumgartner (HUN) Nordic Racing 1:30.406 18 - Thed Bjork (SUE) Nordic Racing 1:39.809 19 - Kristian Kolby (DIN) European Minardi 1:39.890 20 - Justin Keen (ING) European Minardi 1:39.963