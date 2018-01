Suíço vence GP da Malásia nas 125 cc O suíço Thomas Lüthi venceu o Grande Prêmio da Malásia na categoria 125 cilindradas, em sua terceira vitória na temporada. Completaram o pódio o finlandês Mika Kallio e o italiano Mattia Pasini. Lüthi, que liderou a corrida de ponta a ponta, reforça com isso sua posição de líder do campeonato, com 189 pontos. Atrás dele, com 181 pontos, vem Kallio, que venceu o GP do Japão na semana passada. O suíço, que sofreu uma queda há uma semana, no GP de Motegi, quando provocou a suspensão da prova a cinco voltas do final, pôde competir em Sepang apesar de fortes dores no ombro. Veja a classificação do GP da Malásia: 1. Thomas Luthi (SUI) - Honda - 43min.02s.214. 2. Mika Kallio (FIN) - KTM - 43:02.216. 3. Mattia Passini (ITA) - Aprilia - 43:11.898. 4. Héctor Faubel (ESP) - Aprilia - 43:11.923. 5. Gabor Talamasci (HUN) - KTM - 43:12.106. 6. Julián Simón (ESP) - KTM - 43:14.150. 7. Fabrizio Lai (ITA) - Honda - 43:21.846. 8. Manuel Poggiali (San Marino) - Gilera - 43:21.969. 9. Marco Simonelli (ITA) - Aprilia - 43:22.181. 10. Tomoyoshi Koyama (JAP) - Honda - 43:22.285. Classificação do Mundial: 1. Thomas Luthi (SUI) -189 pontos. 2. Mika Kallio (FIN) - 181 3. Gabor Talamasci (HUN) - 131 4. Mattia Passini (ITA) - 127 5. Marco Simonelli, Italia, 124.