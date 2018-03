Super Aguri anuncia saída do mundial de Fórmula 1

A equipe Super Aguri anunciou nesta terça-feira que vai deixar o campeonato mundial de Fórmula 1. Veja também: Blog do Lívio Oricchio: Notícias e bastidores da F-1 A equipe, subsidiária da Honda, lutava para manter-se desde a temporada passada, depois de não conseguir um sonhado grande patrocínio. A Honda havia deixado claro que não estava preparada para apoiá-la no longo prazo. "Com pesar, devo informar que a equipe encerrará as suas atividades de corrida a partir desta terça", disse o fundador da equipe, Aguri Suzuki, em um comunicado antes do Grande Prêmio da Turquia, no domingo. No mês passado, foi por água abaixo o plano de o Grupo Magma tomar posse da Super Aguri, com dinheiro de Dubai. E a Honda demonstrou pouco entusiasmo com uma oferta de resgate de última hora feita pelo grupo alemão Weigl. A decisão deixa a Fórmula 1 com dez equipes pela primeira vez desde 2005. "A equipe competiu com as muitas escuderias patrocinadas pelos fabricantes de carros e conseguiu os primeiros pontos depois de somente 22 corridas, terminando em nono lugar no campeonato de 2007", disse Suzuki. "Ainda assim, o fim do contrato com o patrocinador, a SS United Oil and Gas Company, resultou na perda de apoio financeiro e, imediatamente, deixou a equipe com dificuldades econômicas", acrescentou o comunicado. A Super Aguri competia com chassis e motores fornecidos pela Honda, mas uma mudança nas regras da Fórmula 1 proibiu o uso de "carros de clientela", o que tornou a equipe uma opção menos atrativa. De toda forma, Suzuki agradeceu a Honda e seus sócios de pneus, a Bridgestone. "Com a ajuda da Honda, conseguimos, de alguma maneira, manter a equipe funcionando, mas foi difícil encontrar uma forma de continuar as atividades no futuro, com o ambiente que cerca a Fórmula 1", disse ele. "Como resultado, decidi sair do campeonato". Atualizado às 9h30 para acréscimo de informação