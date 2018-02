Super Aguri apresentará carro na semana do primeiro GP A escuderia japonesa Super Aguri apresentará o seu novo carro para a temporada, modelo SA07, apenas no dia 12 de março, quando faltarão quatro dias para o início do Mundial da Fórmula 1. O primeiro Grande Prêmio acontecerá no Circuito de Melbourne, na Austrália. A demora na apresentação do SA07 - que acontecerá em Tóquio - se deve aos problemas encontrados pela equipe em superar as provas de impacto exigidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Segundo a entidade, o carro não oferecia segurança aos pilotos. Na última temporada, a Super Aguri foi a lanterna do Mundial, sem conquistar nenhum ponto. Os pilotos titulares para este ano serão o japonês Takuma Sato e o inglês Anthony Davdison. Por enquanto, a Super Aguri participará dos treinos coletivos da Fórmula 1 com o modelo antigo, o RA106.