Super Aguri define pilotos para a disputa da Fórmula 1 A escuderia de Fórmula 1 Super Aguri confirmou, nesta quarta-feira, que os japoneses Takuma Sato e Yuji Ide serão os pilotos da equipe durante a temporada 2006 da Fórmula 1, prevista para começar no dia 12 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein. "Todos os componentes da equipe trabalharam em um curto período de tempo e estou impaciente para sentar ao volante e ver como está o carro", declarou o piloto Takuma Sato. A Super Aguri é uma equipe formada totalmente por japoneses. O diretor da escuderia, Suzuki Aguri, foi o primeiro piloto japonês a subir em um pódio, no ano de 1990, após ser terceiro colocado no Grande Prêmio do Japão. Suzuki disse estar feliz por ter dois pilotos competentes na equipe e espera que a Super Aguri possa realizar uma grande temporada. "Temos dois grandes pilotos. Acredito que faremos um bom ano, apesar de ser a primeira participação da equipe na Fórmula 1", declarou o diretor da escuderia japonesa.