Super Aguri só apresentará carro no dia 14 de março O novo carro da equipe Super Aguri, modelo SA07, só será apresentado no dia 14 de março, um dia antes do início das atividades para a primeira prova da temporada, que acontecerá na Austrália, no Circuito de Melbourne. Os japoneses pretendiam realizar a apresentação no dia 12 de março, em Tóquio. No entanto, a equipe teve problemas e precisou aumentar o prazo em 48 horas. Assim, a apresentação será feita no próprio asfalto de Melbourne. Nos primeiros treinos desta temporada, a Super Aguri acabou encontrando problemas para adaptar o SA07 às normas da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que reprovou o carro nos testes de segurança. Com isso, a equipe teve de reformular todo o modelo e treinar com o antigo RA106, que não conseguiu marcar nenhum ponto em 2006. Para está temporada, a Super Aguri terá como pilotos o inglês Anthony Davidson e o japonês Takuma Sato.