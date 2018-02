Super Aguri surpreende e supera Renault no treino em Jerez Pior escuderia da última temporada, a japonesa Super Aguri surpreendeu ao superar a atual campeã Renault e registrar o melhor tempo na sessão de treinos da Fórmula 1 desta quinta-feira no circuito espanhol de Jerez de la Frontera. No comando do carro esteve o inglês Anthony Davidson, que fez a mais rápida de suas 145 voltas com o tempo de 1min19s628. No ano passado, Davidson era piloto reserva da Honda, equipe do brasileiro Rubens Barrichello. Em segundo na sessão acabou o italiano Giancarlo Fisichella, que nos últimos dois dias havia sido o melhor em Jerez. O piloto, que será o número um da Renault, fez o tempo de 1min19s766. Os treinos em Jerez servem para as equipes ajustarem os carros para a temporada, que só começa no dia 18 de março, com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne. Tempos desta quinta em Jerez 1.º Anthony Davidson (ING/Super Aguri) - 1min19s628 (145 voltas) 2.º Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min19s766 (61) 3.º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1min20s059 (75) 4.º Heikki Kovalainen (FIN/Renault) - 1min21s029 (52)