Super Nissan começa com duas provas Começa neste domingo a segunda temporada F-Super Nissan, categoria que tem a participação de dois brasileiros: Enrique Bernoldi, que já passou pela F-1, e Tuka Rocha. O campeonato tem início com uma rodada dupla ? o primeiro GP com 18 voltas e o segundo com 26 ? no circuito espanhol de Jarama. No ano passado, o campeão foi o brasileiro Ricardo Zonta, atualmente piloto de testes da Toyota na F-1.