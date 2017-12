Superado no fim do treino, Alonso reclama

Pela segunda vez consecutiva, espanhol Fernando Alonso foi superado por Lewis Hamilton na definição do grid de largada. Assim como aconteceu no Canadá, o inglês irá largar na pole position no GP dos EUA, deixando o companheiro de McLaren na segunda posição. "Fui o mais rápido tanto nas duas sessões livres de sexta como na de hoje [sábado], e também nas duas primeiras partes do classificatório. Mas não conseguir repetir o desempenho no momento decisivo", lamentou o espanhol. "Mas não entrei pensando em fazer a pole, mas em ficar nas duas primeiras filas e fazer uma boa largada", disse Alonso. "Seria pior se estivesse em sexto ou sétimo." Depois de um inicio de temporada atrás dos carros da Ferrari, a McLaren reagiu a partir da quinta etapa, em Mônaco, e marcou três poles seguidas. Até o momento, largar na frente tem se mostrado essencial para a vitória. Em todas as corridas, aquele que fez a primeira curva em primeiro, terminou a prova no degrau mais alto. "Precisamos ser positivos. Conseguimos ficar na primeira fila, o que também é muito importante. Além disso, depois dos meus bons tempos de todo o fim de semana, estou confiante para a corrida", disse o piloto logo após o treino. "O carro funcionou com os dois tipos de pneus, fiz bons tempos e acho que podemos correr muito bem", completou. Apostando nas características da pista, e no retrospecto dos lideres na primeira curva, Alonso promete fazer uma corrida agressiva. "Sei que a largada é importante aqui. Sempre consegui boas saídas e tentarei fazer o mesmo outra vez. Vou arriscar na largada porque Indianápolis é um circuito muito favorável para isso, pois a largada e a primeira curva são muito largas", disse. Ao contrário do que diz Felipe Massa, Alonso não descarta a Ferrari da luta pela vitória na prova deste domingo. "A Ferrari vai estar bem na corrida. Massa está um décimo e pouco ou dois décimos atrás de mim. Acho que eles irão bem, apesar de terem uma boa classificação." Atualizada às 19h09