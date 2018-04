Superado por Massa, Alonso exalta 'sentimento positivo' Fernando Alonso evitou lamentar o fato de que fechou os trabalhos de pista em Xangai nesta sexta-feira atrás de Felipe Massa, que já havia o superado nos treinos de classificação para as provas da Austrália e da Malásia. Terceiro colocado na segunda sessão de treinos livres do GP da China, o espanhol se mostrou conformado com o seu desempenho, tendo em vista o fato de que ainda há tempo para evoluir e brigar pela pole da corrida neste sábado.