Surpresa: Fisichella é pole na Bélgica, com Barrichello em 4.º

SÃO PAULO - O grid do GP da Bélgica de Fórmula 1 é motivo de muitas surpresas por desbancar qualquer favorito: o italiano Giancarlo Fisichella, da lanterna Force Índia, é o pole position, com seu compatriota Jarno Trulli, da Toyota, em segundo, o alemão Nick Heidfeld, da BMW, em terceiro, e Rubens Barrichello, da Brawn GP, em quarto.

O time de Vijay Mallya é o único que ainda não pontuou. E todos conseguiram o bom lugar no grid graças à melhor adaptação do carro ao circuito, que exige mais potência - o que tem sido visível para quem possui motor Mercedes.

Para Barrichello, a posição de largada é boa pensando na estratégia e na regularidade de seu carro e da equipe neste ano, somado ao fato de vir de vitória no GP da Europa, em Valência (ESP). E que um concorrente forte na temporada, o australiano Mark Webber, da Red Bull, teve de trocar o motor Renault de seu RB5 pela sétima vez - e só são permitidas oito trocas. Depois disso, passará a sofrer a perda de dez posições no grid. Ele larga em nono lugar. Seu companheiro, Sebastian Vettel, larga em oitavo e teve de trocar o motor na corrida anterior.

Se para eles o dia é ótimo, é péssimo justamente para três dos considerados favoritos, todos eliminados na segunda sessão do treino classificatório: o líder do atual Mundial de pilotos, o inglês Jenson Button (Brawn GP, aparentemente sentindo a pressão de lutar pelo título) largará em 14.º lugar, atrás do espanhol Fernando Alonso (Renault), o 13.º, e do também inglês e atual campeão do mundo Lewis Hamilton (McLaren), o 12.º colocado. Ficaram atrás de outra Force Índia, com o alemão Adrian Sutil.

Esta é a quarta pole position de Fisichella na carreira, sendo que ele já foi quarto colocado no Mundial quando defendia a Renault, em 2004. Tem três vitórias na carreira.

A largada da corrida em Spa-Francorchamps está marcada para as 9 horas deste domingo (com Globo e acompanhamento online do estadao.com.br)

FÓRMULA 1 2009 - GP DA BÉLGICA GRID DE LARGADA (44 voltas) 1.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Force India), 1min46s308 2.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min46s395 3.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min46s500 4.º - Rubens Barrichello (BRA/Brawn GP), 1min46s513 5.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min46s586 6.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min46s633 7.º - Timo Glock (ALE/Toyota), 1min46s677 8.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min46s761 9.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min46s788 10.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min47s362 11.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min45s119 12.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min45s122 13.º - Fernando Alonso (ESP/Renault), 1min45s136 14.º - Jenson Button (ING/Brawn GP), 1min45s251 15.º - Heikki Kovalainen (FIN/McLaren), 1min45s259 16.º - Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min45s951 17.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min46s032 18.º - Kazuki Nakajima (JAP/Williams), 1min46s307 19.º - Romain Grosjean (FRA/Renault), 1min46s359 20.º - Luca Badoer (ITA/Ferrari), 1min46s957

