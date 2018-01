Suspensão tira Rubinho da corrida Rubens Barrichello perdeu a terceira colocação a 16 voltas do final, quando a suspensão traseira direita da sua Ferrari quebrou. Foi assim com suspensão dianteira de Michael Schumacher na corrida de Ímola. Também ficou no ar a suspeita de que a Ferrari está tentando tornar seu modelo F2001 mais veloz e sua resistência já não é mais a mesma. "Foi uma pena. Eu não podia acompanhar o ritmo de Michael Schumacher e Mika Hakkinen, mas o lugar no pódio estava garantido", disse Rubinho. "Fui frear na curva sete e o carro seguiu reto. Pensei que fosse um furo no pneu e retornei aos boxes." Depois de substituí-los, o problema persistiu. "Não tinha o que fazer." Na largada Rubinho perdeu duas posições, caindo antes da primeira curva de quarto para sexto. Mas Jarno Trulli, da Jordan, atrasou tanto a freada que acabou por escorregar para a parte de fora da curva, levando consigo Ralf Schumacher, Williams. "Nessa hora consegui retomar minha posição." David Coulthard, da McLaren, que era o terceiro no grid, largara em último em razão de um problema eletrônico. Rubinho permanece em terceiro no campeonato, com 14 pontos. Mais uma boa corrida de Luciano Burti, que estreou na Prost Grand Prix, ao classificar-se em 11º, uma posição atrás do companheiro, Jean Alesi. "Meu objetivo era terminar a prova e conhecer o carro, o que não fiz antes de vir para cá", disse. "Desde o início da corrida senti o esforço a que estava submetido dentro do cockpit por não dispor da direção hidráulica." Na Jaguar, sua ex-escuderia, esse recurso reduz muito o desgaste do piloto. "Nos testes de Valência, agora, poderei me preparar bem melhor para a etapa de Zeltweg (Áustria)." Tarso Marques, da Minardi, comentou que sua corrida foi muito difícil. "O carro saía demais de frente." Ele foi o 16º. Enrique Bernoldi, da Arrows, abandonou ainda na 8ª volta em razão de uma pane elétrica. "Desligou tudo."