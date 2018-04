Sutil é multado por acidente com Heidfeld e admite erro O alemão Adrian Sutil não conseguiu passar imune ao acidente que provocou neste domingo no GP de Cingapura. Na 20.ª volta, o piloto da Force India rodou ao tentar uma ultrapassagem e depois ficou atravessado na pista, se chocando com o seu compatriota Nick Heidfeld, da BMW. Pelo incidente, a organização da prova multou Sutil em US$ 20 mil (cerca de R$ 36 mil) e ainda lhe deu uma advertência.