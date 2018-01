Suzuka não bate recorde de público Desde 1994 não havia tantos torcedores no autódromo de Suzuka. Neste domingo estiveram no circuito 155 mil pagantes; sábado, 120 mil e sexta-feira, 54 mil. No total, 329 mil fãs da Fórmula 1 pagaram ingresso. Na arquibancada em frente aos boxes, o preço era, só para neste domingo, 51 mil yenes, ou US$ 500. Na temporada de 1994 estiveram em Suzuka, nos três dias, 357 mil pessoas, ainda o recorde.