Suzuki domina o primeiro treino da MotoGP em Sepang A equipe Suzuki dominou nesta segunda-feira o primeiro treino da MotoGP, com os modelos 800cc, realizado no Circuito de Sepang, na Malásia. O norte-americano John Hopkins registrou o melhor tempo do dia, com 2min02s277, seguido pelo seu companheiro, o australiano Chris Vermeulen. O brasileiro Alexandre Barros, que retornou à categoria, anotou apenas o 12.º lugar pela equipe Pramac d´Antin, atrás de seu companheiro, o alemão Alex Hofmann. Barros, de 36 anos, tinha competido pela última vez no ano de 2005. Por sua vez, o atual campeão, o norte-americano Nicky Hayden, da Repsol Honda, foi apenas o quinto colocado, enquanto o astro italiano Valentino Rossi, da Yamaha Racing, registrou o terceiro melhor tempo do dia, com 2min03s184. A primeira prova do Mundial acontecerá em março, no Catar. Primeiro dia de treinos em Sepang: 1.º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 2min02s277 2.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) - 2min03s049 3.º Valentino Rossi (ITA/Yamaha Racing) - 2min03s184 4.º Colin Edwards (EUA/Yamaha Racing) - 2min03s337 5.º Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) - 2min03s413 6.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 2min03s538 7.º Randy De Puniet (FRA/Kawasaki) - 2min03s542 8.º Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) - 2min03s620 9.º Makoto Tamada (JAP/Yamaha Tech3) - 2min03s785 10.º Casey Stoner (AUS/Ducati) - 2min03s944 11.º Alex Hofmann (ALE/Pramac d´Antin) - 2min04s003 12.º Alexandre Barros (BRA/Pramac d´Antin) - 2min04s011 13.º Kenny Roberts Jr. (EUA/Team Roberts) - 2min04s088 14.º Carlos Checa (ESP/Honda LCR) - 2min04s101 15.º Shinya Nakano (JAP/Konica M. Honda) - 2min04s138 16.º Marco Melandri (ITA/Gresini Honda) - 2min04s270 17.º Shinichi Ito (JAP/Bridgestone MotoGP) - 2min04s641 18.º Toni Elías (ESP/Gresini Honda) - 2min04s710 19.º Olivier Jacque (FRA/Kawasaki Racing) - 2min04s718 20.º Sylvain Guintoli (FRA/Yamaha Tech3) - 2min07s403