Suzuki é pole nas 500 Milhas de Kart O kartista Rafael Suzuki, da equipe Ari Racing, superou pilotos do porte de Rubens Barrichello, da Fórmula 1, Felipe Giaffone, da Indy Racing League (IRL) e Antônio Pizzônia, da Fórmula 3000 Internacional, e largará na pole nas 500 Milhas de Kart, disputada no Kartódromo Granja Viana. A largada será a meia-noite deste domingo. A equipe Hollywood, dos pilotos Felipe Giaffone, que pilotou o kart no treino classificatório, Flávio Andrade, Ricardo Rosset e Mauro Andrade, larga em segundo. A Tic Tac, de Rubinho Barrichello, Tony Kanaan e Mário Haberfeld, largará em quarto. O treino classificatório foi uma pequena amostra de como será a corrida. Os pilotos elaboraram tática com outros competidores, para pegar o vácuo do kart da frente e ir mais rápido. Giaffone e Rubinho, por exemplo, não se desgrudaram. "Por causa do tamanho desse tipo de kart, há um bom arrasto, apesar da velocidade mais baixa que a de um carro de corrida", explicou Felipe. "A manobra de andar atrás um do outro ajuda os dois pilotos, porque ambos vão mais rápido, tanto o que dá o toque quanto o que está na frente", completou. A média horária é de pouco mais de 60 km/h, segundo Felipe, mas com o vácuo o carro chega a 95 km/h. Felipe explicou que a manobra de dar um pequeno toque no carro da frente deve ser feita sempre nas retas. Perguntado se não era covardia ele ter se aliado a Barrichello para o treino classificatório, Felipe riu. "Todos fazem isso. E os mais novos andam de kart o ano todo, enquanto eu ando uma vez por ano", brincou, justificando o artifício. Barrichello e Giaffone foram os pilotos que mais treinaram antes da prova. "É uma coisa mais relaxada, tranqüila. Revejo as pessoas, é um segundo Grande Prêmio do Brasil", comentou Rubinho. "Faz mais de 10 anos que não tenho dois meses de férias", afirmou. Rubens disse que tem saudade do kart. "Me ensinou mais de 50% do que eu sei", disse. Rubinho irá largar e contou que a tática é ficar atento à hora em que baixarem a bandeira para entrar rapidamente no ritmo da corrida, e tomar cuidado na hora de frear, para não "cair" em cima do kart. Os cinco primeiros do Grid: 1.Ari Racing ? Rafael Suzuki 2.Track & Field / Hollywood ? Felipe Giaffone 3.Birel ? Pedro Araújo 4.Tic-Tac ? Rubens Barrichello 5.Planac MRD ? José Urbano