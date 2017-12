Tagliani é o melhor do dia na Indy Sentido-se a vontade por estar correndo em casa, o canadense Alex Tagliani fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos para o GP de Vancouver de Fórmula Indy, que acontece domingo. Com a marca de 1m01s230, o piloto da Forsythe foi seguido de perto por quatro brasileiros. Hélio Castro Neves, da Penske, fez 1m01s438 e foi o segundo colocado nesta sexta-feira. Roberto Moreno, da Patrick, terminou em terceiro, com 1m01s506, Gil de Ferran, companheiro de equipe de Helinho, foi o quarto (1m01s535) e Cristiano da Matta, da Newman-Haas, conseguiu a quinta posição (1m01s867). ?Existe uma pressão maior pelo fato de a corrida ser no Canadá, mas isso também dá mais motivação. Por isso, gostaria de correr sempre no Canadá?, afirmou Tagliani, que está em 14 lugar no campeonato, com 49 pontos. Depois da quarta colocação na primeira sessão de treinos livres, Roberto Moreno melhorou seu tempo à tarde (tinha feito 1m02s323 de manhã) e ficou com a terceira marca do dia. ?Está ótimo. Olha que eu só usei dois jogos de pneus e muita gente já usou os três. Se não chover amanhã, nós já teremos uma vantagem?, comemorou o brasileiro da Patrick. Quem não conseguiu um bom resultado na sessão da tarde foi Tony Kanaan, da equipe Mo Nunn. Ele tinha sido o mais rápido do primeiro treino, com 1m01s958, mas tentou um acerto diferente no carro e não conseguiu melhorar a marca. Terminou o dia em 9 lugar. ?Estou meio chateado pois poderíamos ter ido mais rápido?, lamentou o piloto, que além de tudo, está enfrentando uma gripe neste fim de semana. Entre os demais brasileiros, no resultado combinado das duas sessões do dia, Bruno Junqueira (Ganassi) obteve o 11 lugar, com 1m02s001, Christian Fittipaldi (Newman/Haas) marcou 1m02s189 e foi o 13 colocado, Mauricio Gugelmin (PacWest) fez 1m02s607, terminando em 20, e Max Wilson (Arciero Blair) conseguiu apenas o 24 tempo, ao completar sua melhor volta em 1m02s995. Neste sábado acontece mais um treino livre, das 14 horas às 15h15 (horário de Brasília). Depois, das 17h45 às 19 horas será a sessão que define o grid de largada. E no domingo, a partir das 18 horas, acontece a 14 etapa do Mundial de Fórmula Indy, nas ruas da cidade de Vancouver.