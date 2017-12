Tagliani larga na frente em Fontana O canadense Alex Tagliani surpreendeu nos treinos classificatórios deste sábado e largará na pole position do Grande Prêmio de Fontana Fórmula Indy, neste domingo. Tagliani fez a sua melhor volta em 31s935, terminando à frente do brasileiro Cristiano da Matta (32s009) e do favorito sueco Kenny Brack, mais rápido nos treinos livres de sexta-feira e que largará na terceira posição, com o tempo de 32s060. O norte-americano Bryan Herta fez o quarto melhor tempo e o brasileiro Christian Fittipaldi, o quinto. Bruno Junqueira, que foi o segundo mais rápido nos treinos de sexta-feira, não conseguiu repetir o bom desempenho e largará em oitavo. Os demais brasileiros também não foram bem. Tony Kanaan foi o 14º, seguido de Maurício Gugelmin e do campeão Gil de Ferran. Roberto Moreno larga em 23º e Hélio Castro Nneves, em 24º. Atrás deles, ficaram somente o canadense Patrick Capentier e o mexicano Adrian Fernandez, que não conseguiu tempo suficiente para alinhar o carro no grid. A corrida deste domingo, a última da temporada, começará às 18h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Record e da DirecTV. Com o título já nas mãos de Gil de Ferran e o vice garantido por Kenny Brack, o atrativo da prova é o prêmio de US$ 1 milhão que será pago ao vencedor. O grid de largada em Fontana: 1) Alex Tagliani (CAN) - Ford Reynard - 31s935 2) Cristiano da Matta (BRA) - Toyota Lola - 32s009 3) Kenny Brack (SUE) - Ford Lola - 32s060 4) Bryan Herta (EUA) - Ford Reynard - 32s100 5) Christian Fittipaldi (BRA)- Toyota Lola - 32s117 6) Max Papis (ITA) - Ford Lola - 32s124 7) Michel Jourdain Jr (MEX) - Ford Lola - 32s220 8) Bruno Junqueira (BRA) - Toyota Lola - 32s270 9) Jimmy Vasser (EUA) - Toyota Reynard - 32s296 10) Scott Dixon (NZL) - Toyota Reynard - 32s330 11) Memo Gidley (EUA) - Toyota Lola - 32s349 12) Shinji Nakano (JAP) - Honda Reynard - 32s356 13) Michael Andretti (EUA) - Honda Reynard - 32s397 14) Tony Kanaan (BRA) - Honda Reynard - 32s432 15) Mauricio Gugelmin (BRA) - Toyota Reynard - 32s438 16) Gil de Ferran (BRA) - Honda Reynard - 32s439 17) Oriol Servia (ESP) - Ford Lola - 32s468 18) Paul Tracy (CAN) - Honda Reynard - 32s471 19) Alex Barron (EUA) - Ford Lola - 32s492 20) Tora Takagi (JAP) - Toyota Reynard - 32s583 21) Casey Mears (EUA) - Honda Reynard - 32s607 22) Dario Franchitti (ESC) - Honda Reynard - 32s653 23) Roberto Moreno (BRA) - Toyota Reynard - 32s664 24) Helio Castro Neves (BRA) - Honda Reynard - 32s782 25) Patrick Carpentier (CAN) - Ford Reynard - 34s985 26) Adrian Fernandez (MEX) - Honda Reynard - sem tempo