Tagliani larga na pole em Vancouver Para a alegria da torcida local, dois pilotos canadenses irão largar na primeira fila do GP de Vancouver de Fórmula Indy, a partir das 18 horas (horário de Brasília) deste domingo. Alex Tagliani, da Forsythe, ficou com a pole position (1m00s872), enquanto seu companheiro de equipe, Patrick Carpentier, foi o segundo colocado (1m00s924). O melhor brasileiro no grid é Gil de Ferran, da Penske, que conseguiu a terceira posição (1m00s933). O treino classificatório em Vancouver foi realizado em duas sessões. Na primeira, entraram na pista os 13 pilotos com menor pontuação no campeonato. Depois foi a vez dos 13 melhores da temporada até agora. Na primeira sessão, o mais rápido foi o brasileiro Bruno Junqueira, da Ganassi. Com o tempo de 1m01s194, ele conseguiu o 6º lugar na classificação geral. Mauricio Gugelmin (PacWest), Tony Kanaan (Mo Nunn) e Max Wilson (Arciero Blair) também entraram antes e perderam posições no final. Com todos os tempos computados, Gulgemin ficou em 16º lugar (1m01s879), Kanaan foi o 13º (1m01s760) e Max conseguiu ser apenas o 25º (1m02s835). Quando começou a segunda sessão, Cristiano da Matta, da equipe Newman/Haas, teve um pequeno acidente quando estava fazendo sua primeira volta e perdeu muito tempo nos boxes. Com isso, ficou em 14º lugar (1m01s783). No final, Tagliani e Carpentier foram favorecidos involuntariamente pelo outro canadense da Indy. Faltavam pouco mais de dois minutos para a sessão acabar quando Paul Tracy (equipe Green) sofreu um acidente, interrompendo o treino e impedindo que alguém tirasse as primeiras posições dos pilotos da casa. O líder do campeonato, o brasileiro Hélio Castro Neves (Penske), foi um dos que perderam a chance de melhorar sua classificação. Mesmo assim, ele garantiu o 5º lugar no grid (1m00s998), logo atrás do sueco Kenny Brack, que está na segunda posição no Mundial e larga em 4º neste domingo. Roberto Moreno, da Patrick, marcou sua melhor volta em 1m01s260 e ficou com o 7º lugar no grid. Já Christian Fittipaldi, da Newman/Haas, irá largar em 12º, depois de ter feito o tempo de 1m01s717. O grid de largada do GP de Vancouver: 1) Alex Tagliani (Canadá) ? 1m00s872 2) Patrick Carpentier (Canadá) ? 1m00s924 3) Gil de Ferran (Brasil) ? 1m00s933 4) Kenny Brack (Suécia) ? 1m00s943 5) Hélio Castro Neves (Brasil) ? 1m00s998 6) Bruno Junqueira (Brasil) ? 1m01s194 7) Roberto Moreno (Brasil) ? 1m01s260 8) Paul Tracy (Canadá) ? 1m01s488 9) Max Papis (Itália) ? 1m01s668 10) Adrian Fernandez (México) ? 1m01s711 11) Michael Andretti (Estados Unidos) ? 1m01s716 12) Christian Fittipaldi (Brasil) ? 1m01s717 13) Tony Kanaan (Brasil) ? 1m01s760 14) Cristiano da Matta (Brasil) ? 1m01s783 15) Jimmy Vasser (Estados Unidos) ? 1m01s822 16) Mauricio Gugelmin (Brasil) ? 1m01s879 17) Scott Dixon (Nova Zelândia) ? 1m02s007 18) Tora Takagi (Japão) ? 1m02s023 19) Dario Franchitti (Escócia) ? 1m02s074 20) Memo Gidley (Estados Unidos) ? 1m02s207 21) Michel Jourdain Jr. (México) ? 1m02s332 22) Oriol Servia (Espanha) ? 1m02s472 23) Alex Zanardi (Itália) ? 1m02s519 24) Shinji Nakano (Japão) ? 1m02s583 25) Max Wilson (Brasil) ? 1m02s835 26) Bryan Herta (Estados Unidos) ? 1m03s225