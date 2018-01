Takagi é o mais rápido no warm-up O japonês Tora Takagi, da equipe Walker, foi o piloto mais rápido no warm-up para o GP de Chicago de F-Indy, disputado nesta manhã no Chicago Motor Speedway. Ele fez sua melhor volta no circuito oval de 1,029 milha (1.655 quilômetro) em 24s365, média de 244s629 km/h. Faz muito calor em Chicago - a temperatura atinge 33ºC na área do autódromo -, o que deixa a pista mais lenta. Ontem à tarde, com céu nublado, Tony Kanaan obteve a pole no treino oficial com o tempo de 23s145 e velocidade média de 257s523. A corrida, em 225 voltas, tem início previsto para as 17 horas, de Brasília.