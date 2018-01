Takuma Sato é confirmado na BAR em 2004 Fim do mistério. O canadense Jacques Villeneuve vai disputar neste domingo o último GP da temporada pela BAR, no circuito de Suzuka. No sábado, o piloto e seu representante, Craig Pollock, foram avisados de que o piloto não teria seu contrato renovado com a equipe. ?O Grande Prêmio do Japão será a última corrida de Jacques Villeneuve com a equipe BAR-Honda?, garantiu nesta terça-feira Dave Richards, diretor da escuderia. Em 2004, Villeneuve será substituído pelo japonês Takuma Sato, atual piloto de testes da própria BAR. Seu companheiro permanece sendo o inglês Jenson Button. A decisão da equipe em não continuar com Villeneuve deve antecipar a aposentadoria do piloto, campeão do mundo em 97 pela Williams e que nas quatro temporadas que disputou pela BAR não venceu nenhuma prova. ?Nós analisamos seu desempenho nestes últimos cinco anos e acreditamos que é tempo de rejuvenescer a equipe?, explicou Richards. Na temporada 2003, Villeneuve, de 32 anos, é o 16º na classificação geral, com apenas seis pontos.