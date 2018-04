Tamada surpreende e é pole em Estoril O piloto japonês Makoto Tamada (Honda) surpreendeu nos treinos oficiais deste sábado e vai largar na pole-position no Grande Prêmio de Portugal de MotoGP, que será disputado neste domingo em Estoril - a 11ª etapa do campeonato mundial. O japonês andou forte e marcou o tempo de 1min.37s.933, superando o italiano Valentino Rossi (Yamaha), que fez 1:38.036 e larga na segunda posição. O brasileiro Alexandre Barros conseguiu o tempo de 1:38.215 e será o quinto no grid. Rossi é o líder do campeonato 187 pontos ganhos. O espanhol Sete Gibernau aparece em segundo com 164. Barros é 5º lugar com 86 pontos. Veja o grid de largada: .1. Makoto Tamada (JAP) Honda RC 211 V 1:37.933 .2. Valentino Rossi (ITA) Yamaha YZR M 1 1:38.036 .3. Sete Gibernau (ESP) Movistar Honda RC 211 V 1:38.067 .4. Max Biaggi (ITA) Honda RC 211 V 1:38.069 .5. Alexandre Barros (BRA) Honda RC 211 V 1:38.215 .6. John Hopkins (EUA) Suzuki GSV RR 1:38.323 .7. Marco Melandri (ITA) Yamaha YZR M 1 1:38.367 .8. Colin Edwards (EUA) Movistar Honda RC 211 V) 1:38.438 .9. Kenny Roberts (EUA) Suzuki GSV RR 1:38.740 10. Carlos Checa (ESP) Yamaha YZR M 1 1:38.862 11. Loris Capirossi (ITA) Ducati Desmosedici GP4 1:39.071 12. Shinya Nakano (JAP) Kawasaki ZX RR 1:39.157 13. Troy Bayliss (AUS) Ducati Desmosedici GP4 1:39.279 14. Norick Abe (JAP) Yamaha YZR M 1 1:39.635 15. Neil Hodgson (GBR) Ducati Desmosecidi GP3 1:39.677