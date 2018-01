Tarso Marques agradece ?feitiçaria? Sorte, chuva e feitiçaria. Esses foram os ingredientes que levaram o piloto da Minardi Tarso Marques a completar o Grande Prêmio de Fórmula 1, feito não conseguido por nenhum outro brasileiro, neste domingo, em Interlagos. Marques cruzou a linha de chegada em nono lugar, à frente de Jenson Button, da Benetton e Heinz-Harald Frentzen, da Jordan. A modelo Joana Prado, a Feiticeira, uma das atrações no camarote da Shell, patrocinadora da Ferrari, saiu da área vip para visitar o box da Minardi e conhecer Marques. "Fiz uma feitiçaria no carro dele para poder terminar a prova", contou Feiticeira, antes mesmo da corrida começar. Lamentou que Marques não estava por lá mas pelo menos viu o carro da Minardi de perto. Marques, quando soube da visita, tentou retribuir a gentileza, mas a equipe não permitiu que visitasse a àrea vip da equipe concorrente. Assim, ainda não se conheceram. A feitiçaria, no entanto, deu certo. Depois de tantos problemas com o carro desde o início da temporada - adaptação do usado pelo espanhol Fernando Alonso, que é bem menor que Tarso - e a quebra da embreagem antes da corrida, Tarso conseguiu completar a prova em seu país e com o carro reserva. "Agradeça a ela por mim, por favor. Ou melhor deixa que eu vou falar com ela pessoalmente", brincou Marques, que vai pedir para a loiraça viajar com a equipe para dar sorte. "Já imaginou? Vou terminar todas as corridas." Tarso, antes da prova, havia pedido para os torcedores rezarem por ele para conseguir chegar ao fim da prova. O dono da equipe Tony Lees era o mais contente com o resultado do brasileiro. Deu um banho de champanhe no piloto ainda no paddock. "Se ele está feliz, eu também tenho que estar." Marques explica que se sentia bem com o resultado mas que não estava iludido. "Meu carro não dá para ganhar. Tem muita coisa que precisa ser feita, como mudar a embreagem, que quebrou de novo e ainda não sabemos qual é o problema. Não posso ser otimista, sou realista."