Tarso Marques é o 4º brasileiro na F-1 Quando tudo indicava que o Brasil disputaria o Mundial com apenas dois pilotos, Rubens Barrichello e Luciano Burti, uma combinação de razões favoráveis levou o País a ter quatro representantes no campeonato. A equipe European Minardi anuncia oficialmente nesta quarta-feira que Tarso Marques, curitibano de 25 anos, será o companheiro do espanhol Fernando Alonso na temporada que começa dia 4, na Austrália. Se a contratação de Enrique Bernoldi pela Arrows, há três semanas, foi inesperada, a de Tarso Marques pelo time italiano gerou surpresa ainda maior. Ele estava tentando uma vaga na Fórmula Indy, onde correu nos dois últimos anos, quando, de repente, recebeu sexta-feira um telefonema de Giancarlo Minardi. O dirigente pediu que viajasse "urgente" para a Europa. Ele estava numa lista de candidatos para correr pela escuderia que tem sede em Faenza. Tarso já havia disputado 11 provas entre os mundiais de 1996 e 1997 pela Minardi. O mais impressionante na história é que a Minardi não lhe pediu nenhum patrocinador. Paulo de Tarso Marques, pai do piloto, disse nesta terça-feira em Curitiba que Giancarlo Minardi e seu novo sócio, o australiano Paul Stoddart, escolheram Tarso por causa da sua pouca idade e muita experiência, na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. O contrato é de dois anos, sendo que a opção de permanecer ou não na equipe ao fim do primeiro é da Minardi. Se os mecânicos conseguirem completar a montagem do primeiro carro, o modelo PS 01 fará seu shakedown (teste para verificar a montagem) nesta quarta-feira, na pista de um aeroporto próximo da sede da Minardi. Em seguida terão mais dois dias apenas para concluir o segundo exemplar do PS 01, já que o embarque das equipes para Melbourne será sábado. "Se não der eu coloco os carros num dos meus aviões e os transporto até lá", declarou recentemente Paul Stoddart. Ele é dono da European, empresa de vôos fretados com sede na Inglaterra. Diante de tantas dificuldades, as possibilidades de classificação para a prova de abertura do Mundial parecem pequenas. Só a partir do GP da Espanha, dia 29 de abril, quinta etapa do campeonato, o modelo PS 01 terá as suspensões e o câmbio projetados para ele. Por enquanto utilizará componentes do carro do ano passado, cujo motor é o Ford V-10 usado pela Stewart em 1998.