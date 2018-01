Tarso Marques está fora da corrida O piloto brasileiro Tarso Marques, da Minardi, está fora da corrida de amanhã, no circuito de Silverstone, informaram hoje os comissários da prova. A exclusão do piloto do Grande Prêmio da Grã Bretanha foi conseqüência do tempo marcado por Marques, de 1?26?506, um índice 107% superior em relação ao melhor tempo, o do alemão Michael Schumacher, da Ferrari, de 1?20?447.