Tarso Marques faz 1º treino na Minardi O piloto brasileiro Tarso Marques realizou hoje, no circuito de Vairano, nos alpes italianos, o primeiro teste com o novo carro da Minardi. A exemplo de seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso - Marques deu pouco mais de trinta voltas no circuito. Testou vários sistemas do modelo Minardi PS-01 e fez observações aerodinâmicas. Os testes deixaram o dono da equipe, o empresário Paul Stoddart , emocionado. ?Ver esse carro na pista pela primeira vez foi marcante para nós?, disse. A escuderia italiana, na verdade, corre contra o tempo. Precisa colocar para funcionar o novo carro até o dia 4 de março, na abertura da temporada de 2001. ?Estamos tendo de transpor obstáculos muito grandes para garantir a nossa presença em Melbourne?, disse ele, referindo-se à prova de abertura do Mundial.