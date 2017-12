Tarso Marques faz a pole na Stock Car em Campo Grande

Ex-piloto da Minardi na F-1, Tarso Marques, da Terra Avallone, garantiu neste sábado a pole position para etapa de Campo Grande da Stock Car V8. Marcos Gomes, da Medley, completa a primeira fila, na segunda posição. Líder do campeonato com 31 pontos, Rodrigo Sperafico, da Biosintética Action Power, vai largar na 14.ª posição. O vice-líder Daniel Serra, Red Bull, que tem 28 pontos no campeonato, irá partir da 11.ª posição. Atual campeão da categoria, Cacá Bueno, da Eurofarma RC ficou em quarto, seguido de Ricardo Maurício, da Medley, o quinto. O bicampeão Giuliano Losacco, da Texaco Vogel, larga em 20.º. A prova deste domingo tem largada prevista para às 13 horas e terá transmissão ao vivo pelo Sportv. Os 20 primeiros do grid: 1.º Tarso Marques (ML/Terra Avallone), 1min28s874, média de 139.05 Km/h 2.º Marcos Gomes (CA/Medley), 1min28s920 3.º Thiago Camilo (CA/Texaco Vogel), 1min28s927 4.º Cacá Bueno (ML/Eurofarma RC), 1min29s050 5.º Ricardo Mauricio (CA/Medley), 1min29s081 6.º Hoover Orsi (VB/Red Bull), 1min29s227 7.º Felipe Maluhy (ML/Terra Avallone), 1min29s323 8.º Pedro Gomes (P3/L&M), 1min29s464 9.º Ingo Hoffmann (ML/AMG), 1min29s551 10.º Ruben Fontes (P3/Neosoro JF), 1min30s45 11.º Daniel Serra (VB/Red Bull), 1min29s290 12.º Popó Bueno (CA/Hot Car), 1min29s305 13.º Alan Hellmeister (CA/Katalgo), 1min29s322 14.º Rodrigo Sperafico (VB/Biosintética Action Power), 1min29s341 15.º Fábio Carreira (CA/Hot Car), 1min29s373 16.º Juliano Moro (ML/Nascar), 1min29s387 17.º Luciano Burti (VB/Cimed Action Power), 1min29s469 18.º Valdeno Brito (P3/Neosoro JF), 1min29s523 19.º Paulo Salustiano (CA/M4T), 1min29s534 20.º Giuliano Losacco (CA/Texaco Vogel), 1min29s537 Legenda: CA = Chevrolet Astra VB = Volkswagen Bora ML = Mitsubishi Lancer P3 = Peugeot 307