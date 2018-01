Tarso Marques pode ir para a Minardi Tarso Marques, de 25 anos, pode ser anunciado nesta sexta-feira como piloto da equipe Minardi. "Eles me telefonaram hoje e pediram que eu embarcasse para lá, porque eles pretendem anunciar amanhã o companheiro do espanhol Fernando Alonso", revelou o brasileiro. Ele pode ser o quarto representante do País no Mundial de Fórmula 1 desta temporada - Rubens Barrichello, Enrique Bernoldi e Luciano Burti já estão garantidos. Tarso Marques competiu na Fórmula Indy nas duas últimas temporadas e entre 1996 e 1997 disputou 12 corridas de F-1 também pela Minardi. Apesar dele ter sido chamado para ir à sede da equipe, na Itália, outros pilotos concorrem à vaga.