Tarso Marques tenta se manter na F-1 O piloto brasileiro Tarso Marques, que deverá perder sua vaga na Minardi para o malaio Alex Yoong, disse hoje que ainda tem esperanças de continuar na Fórmula 1. ?Estamos conversando com algumas equipes na esperança de chegar a um acordo?, disse ele. Marques vem fazendo uma péssima campanha. Terminou apenas 5 dos 12 Grandes Prêmios que disputou este ano e no GP de Silverstone foi o primeiro piloto a não conseguir classificação em três anos. O brasileiro negocia com a Minardi, Prost e Arrows, até mesmo para ser piloto de testes.