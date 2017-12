Tarso Marques vence na Stock Car; Cacá mantém a ponta Fora da briga pelo título, o paranaense Tarso Marques, da equipe Avallone, surpreendeu neste domingo ao vencer a etapa do Rio de Janeiro da Stock Car, a penúltima da temporada, disputada em Jacarepaguá (ele completou as 32 voltas em 50min24s128). Cacá Bueno, líder do campeonato, terminou em sétimo lugar e foi para 256 pontos na classificação geral. Por sinal, Cacá só conseguiu a sétima posição porque foi beneficiado no final da prova por uma decisão dos organizadores, que optaram por desclassificar os pilotos Thiago Camilo, Luciano Burti e Chico Serra por conduta antidesportiva. Desta forma, a decisão da Stock Car ficará para o dia 10 de dezembro, quando acontecerá a etapa de São Paulo. Ainda na etapa do Rio, Hoover Orsi terminou em terceiro lugar (atrás de Antonio Jorge Neto) e assumiu a segunda posição na classificação geral, com 248 pontos. Por sua vez, Felipe Maluhy, que era o vice líder da competição, terminou a corrida em 9.º. Com isso, ele caiu para a terceira posição, com 245 pontos - mesmo número de Giuliano Losacco, que foi o oitavo. Ao todo, a prova de Jacarepaguá teve quatro interrupções por acidentes - que necessitaram da presença do safety car. O vencedor de uma etapa da Stock Car soma 25 pontos na classificação geral. Classificação da etapa carioca, após 32 voltas: 1.º Tarso Marques (Mitsubishi Lancer) - 50min24s128 2.º Antonio Jorge Neto (Mitsubishi Lancer) a 0s607 3.º Hoover Orsi (Volkswagen Bora)- a 9s899 4.º Ingo Hoffmann (Mitsubishi Lancer) - a 10s735 5.º Pedro Gomes (Volkswagen Bora) - a 19s818 6.º Alceu Feldmann (Chevrolet Astra) - a 21s692 7.º Cacá Bueno (Mitsubishi Lancer) - a 23s313 8.º Giuliano Losacco (Chevrolet Astra) - a 23s432 9.º Felipe Maluhy (Mitsubishi Lancer) - a 23s756 10.º Rodrigo Sperafico (Chevrolet Astra) - a 23s997 Classificação do campeonato: 1.º Cacá Bueno - 256 pontos 2.º Hoover Orsi - 248 3.º Giuliano Losacco - 245 4.º Felipe Maluhy - 245 5.º Antônio Jorge Neto - 231 6.º Thiago Camilo - 225 7.º Rodrigo Sperafico - 224 8.º Alceu Feldmann - 224 9.º Guto Negrão - 215 10.º Ricardo Maurício - 211