Taxista quer vender carro pilotado por Schumacher

Tuncer Yilmaz, o dono do táxi dirigido por Michael Schumacher na semana passada - quando o heptcampeão mundial de Fórmula 1 assumiu o volante do carro por estar com pressa para chegar a um aeroporto - anunciou nesta segunda-feira que vai vender o veículo e está esperando pela melhor oferta, de acordo com o jornal alemão Bild. O motivo da venda, segundo o motorista, é pelo fato de estar precisando do dinheiro e para evitar problemas com a polícia, que estaria de olho nele após a atitude de Schumacher na direção e o fato da história ter se tornado pública. Segundo Yilmaz, mais de dez pessoas estão interessadas no veículo, com ofertas de 63 mil euros (quase R$ 160 mil). Ele não coloca um prazo para fechar negócio. O carro está na cidade onde mora, Coburg, na Alemanha. Michael Schumacher, ao ser questionado sobre a história no domingo, após a Corrida dos Campeões, disputada na Inglaterra, disse apenas que uma punição a ele ou ao taxista seria um absurdo. "Só temos é que rir", diz o alemão.