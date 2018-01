Team Rahal confirma Jimmy Vasser O piloto norte-americano Jimmy Vasser teve a sua transferência confirmada para a Team Rahal. Com isso, ele deixa a equipe Patrick para ocupar a vaga do sueco Kenny Brack, que já acertou sua transferência para a Ganassi na próxima temporada. O mercado de pilotos da Indy está cada vez mais agitado. Enquanto algumas vagas vão sendo preenchidas, como no caso de Jimmy Vasser, dois brasileiros sofrem com a indefinição. Tony Kanaan e Bruno Junqueira, que podem ser envolvidos numa troca entre a MoNunn e a Ganassi, aguardam ansiosos pelo fim das negociações. A Ganassi já demonstrou interesse em Kanaan, mas a multa para tirá-lo da MoNunn é muito alta (cerca de US$ 2 milhões). Por isso, ela estaria tentando envolver Bruno Junqueira numa troca. Mas a conversa ainda está longe de chegar à uma solução.