Técnico é acusado de espionar Ferrari Um ex-técnico da Ferrari, de nome não divulgado, foi protagonista de um caso de espionagem industrial na Fórmula 1. Há três dias, a partir de uma denúncia da equipe italiana, a polícia de Colônia, na Alemanha, sede do time da Toyota, invadiu o apartamento do técnico na cidade, submeteu-o a um interrogatório e em seguida o levou até as dependências da escuderia japonesa. Ao final da inspeção, foram confiscados computadores, cds e disquetes. Pelo apurado, tratou-se de uma ação isolada do técnico, sem a participação da Toyota na espionagem. Foi a partir da semelhança entre o resultado desenvolvido pelo italiano, na área de aerodinâmica, para o projeto do modelo TF103 da Toyota, e componentes do F2003-GA da Ferrari que levou a equipe de Maranello recorrer à Justiça contra o técnico e não a escuderia japonesa. A história foi contada, nesta segunda-feira, em detalhes, pelo diário esportivo Gazzetta dello Sport. O texto especifica o nome dos profissionais transferidos da Ferrari para a Toyota, Angelo Santini, Fabrizio Fabbri e Luigi Urbinelli.