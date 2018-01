Temporada de F-1 começa na segunda A avant-première da Fórmula 1 em 2003 será segunda-feira, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. Sete das dez equipes que irão disputar o Mundial que começa dia 9 de março na Austrália estarão em atividade ao longo da semana. Mas apenas uma delas irá treinar com o seu novo carro, a Toyota. As demais testarão componentes de seus modelos 2003, como novos motor, câmbio e conjunto eletrônico por exemplo. Confirmaram presença na Espanha: Williams, McLaren, Renault, Sauber, Jaguar, Toyota e BAR. O Brasil estará representado por Cristiano da Matta, da Toyota, e Antonio Pizzonia, da Jaguar, dois estreantes na Fórmula 1. A campeã do mundo, Ferrari, encerrou hoje a série de quatro dias de testes em Jerez de la Frontera, e deve trabalhar agora em suas pistas particulares, Fiorano e Mugello. Já está praticamente certo que a Ferrari irá começar o campeonato com o carro do ano passado. O modelo novo deverá estrear na mesma corrida programada pela McLaren para o uso de seu novo projeto, MP4/18: GP de San Marino, quarto da temporada, dia 20 de abril. Caso a nova Williams FW25-BMW, prevista para ser lançada dia 31 de janeiro, mostre-se muito surperior à Ferrari F2002, o que é pouco provável, é possível que os italianos façam como no ano passado, quando anteciparam para a prova de Interlagos a estréia da nova Ferrari. Até o embarque dos carros para a primeira etapa do Mundial, dia 1.º de março, as escuderias que optaram pela alternativa proposta pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) irão aproveitar cada dia disponível para treinar. Depois de o campeonato começar, só poderão treinar 10 dias até o fim do Mundial. Mas serão compensadas com duas horas a mais de treino nas sextas-feiras de manhã, das 9 às 11 horas, nos fins de semana de corrida. A Minardi, Jordan e Renault, ao que se sabe, são os times que optaram pela sistemática da FIA.