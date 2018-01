Tênis da Williams custa R$ 479,00 O mundo da F-1 realmente é apenas para quem tem alto poder aquisitivo. Se algum fã quiser um par de tênis Nike igual aos utilizados por Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, da Williams, precisará desembolsar nada menos do que R$ 479,00. O valor equivale praticamente a dois salários mínimos, já com base no aumento anunciado pelo governo: R$ 240,00.