Terceiro, Alonso aposta em ritmo de corrida para vencer O espanhol Fernando Alonso era um dos favoritos a conquistar a pole position do GP do Bahrein, mas garantiu apenas o terceiro lugar no grid de largada no treino de classificação deste sábado. Mesmo superado por Nico Rosberg e Sebastian Vettel na atividade, ele se disse satisfeito com o resultado e aposta no bom desempenho da Ferrari em trechos longos para repetir a vitória do GP da China, na semana passada, quando também largou do terceiro lugar.