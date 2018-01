Termina etapa especial do Rali Dacar O escocês Colin McRae e o francês David Fretigne estão na liderança na categoria de carros do Rali Dacar após a primeira parte da terceira etapa, de apenas dez quilômetros, realizada neste domingo. McRae venceu com o tempo de 7min48s, com o francês Stéphane Peterhansel na segunda posição com apenas seis segundos de diferença. Nas motos, quem venceu foi o francês David Frétigné, com o tempo de 7min57 nos dez quilômetros da etapa. Ele, inclusive, lidera a categoria. O segundo colocado foi o sul-africano Alfie Cox, com dois segundos a mais, e o terceiro o também francês Cyril Deprés. Nesta segunda, a etapa tem a distância de 573 quilômetros e vai de Granada até Rabat, no Marrocos. » Leia mais sobre o rali Dacar