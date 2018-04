Testes da F-1 no Bahrein podem mudar para Barcelona

Uma etapa da GP2 Ásia no circuito de Bahrein foi cancelada na quinta-feira após a repressão contra os protestos deixar ao menos cinco mortos. A situação tensa também lançou dúvidas sobre a corrida de abertura da temporada da Fórmula 1, marcada para o dia 13 de março no mesmo circuito.

Secretário-geral da Fota, Simone Perillo disse nesta sexta-feira que as equipes se reuniram no circuito na sexta-feira para "analisar a situação". "As consultas são realizadas sobre as possibilidades e toda logística com o que está acontecendo no Bahrein", disse Perillo. "Se as coisas não se acalmarem teremos de considerar as possibilidades".

Perillo revelou que as equipes também discutiram as opções sobre a primeira corrida da

temporada, mas disse que era "muito cedo" para falar sobre o cancelamento ou adiamento do GP do Bahrein. Bernie Ecclestone, chefão da Fórmula 1, afirmou que vai esperar até a próxima semana para decidir sobre a corrida, embora nesta sexta-feira ele tenha adotado postura mais otimista. "As pessoas nos dizem ''está tudo calmo, sem problemas''", disse Ecclestone à BBC. "Eu estou mais otimista hoje. Espero que não precise fazer nada".