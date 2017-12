Testes da F-1 recomeçam em janeiro Os treinos coletivos no circuito espanhol de Jerez de la Frontera foram encerrados nesta sexta-feira, com cinco equipes na pista: BAR, McLaren, Jaguar, Williams e Toyota. Foi dia de testar os pneus da Michelin para pista molhada. Para isso, o asfalto foi umedecido com um caminhão-pipa. A partir de 7 de janeiro, Ferrari, Williams, Toyota, Renault, McLaren e BAR voltam a Jerez para preparar seus carros para a temporada 2004.