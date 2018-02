Testes na IRL começam ainda neste mês Os pilotos brasileiros da Indy Racing League iniciam, ainda este mês, testes para a temporada de 2006. A categoria não terá grandes alterações para o ano que vem, já que a maioria dos pilotos deve permanecer nas mesmas escuderias. A dúvida é a Andretti Green, onde apenas o vice-campeão Tony Kanaan (548 pontos) tem contrato até 2008. O campeão Dan Wheldon (628 pontos) está negociando novas bases para a renovação assim como Dario Franchitti, vencedor da última etapa (domingo, em Fontana) e o americano Bryan Herta. Mas, fontes da Andretti, bicampeã, garantem que todos os contratos serão renovados, sem problemas. Wheldon chegou a negociar uma transferência para a Fórmula 1 mas optou por permanecer correndo nos Estados Unidos. Hélio Castro Neves (6º colocado com 440 pontos) também tem testes marcados com a Penske, que poderá trocar os motores Toyota por Honda em 2006. O americano Sam Hornish Jr., que terminou o campeonato em 3.º lugar com 512 pontos, continuará companheiro de equipe de Helinho. Já Vitor Meira, 3.º colocado na corrida de Fontana, também deve permanecer na equipe Rahal. Meira, em sua primeira temporada completa, terminou a temporada em 7º lugar, com 422 pontos.