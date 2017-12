Testes são avant-première para 2005 Exatamente um mês depois da última etapa do Mundial ter sido disputada, em Interlagos, a maior parte das equipes de Fórmula 1 volta nesta quarta-feira aos treinos, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. E as novidades são muitas. Será quase uma antecipação da próxima temporada. Por exemplo: Juan Pablo Montoya estréia na McLaren, Mark Webber, Williams, Giancarlo Fisichella, Renault, e Ralf Schumacher, Toyota. As significativas alterações nos regulamento técnico e esportivo reforçam ainda mais a importância do teste. Poucas vezes a Fórmula 1 teve tantas mudanças e todas apresentadas ao mesmo tempo, como ocorrerá nesta quarta. Com exceção da Jordan e da Minardi, as demais oito escuderias da competição irão expor suas novidades em Barcelona. Além dos quatro importantes pilotos que experimentam seus novos times, a Williams faz com Antonio Pizzonia o primeiro teste do vestibular que pode levá-lo à condição de titular. Mais: nesta quarta será a estréia da Red Bull, novo nome da Jaguar, com Christian Klien, e o primeiro teste da Sauber, de Felipe Massa, com pneus Michelin. A organização suíça está deixando de ser uma equipe satélite da Ferrari, tradicional parceira da Bridgestone. Jacques Villeneuve estréia na Sauber sexta-feira. A Ferrari deu a largada no campeonato de 2005 nesta terça-feira, também na pista espanhola, com o recém-contratado Marc Gené, ex-piloto de testes da Williams. Ele completou 68 voltas no traçado de 4.730 metros e fez na melhor 1min15s662. A pole position do último GP da Espanha, estabelecida por Michael Schumacher, com Ferrari, dia 8 de maio, foi de 1min15s022. A Toyota trabalhou com Jarno Trulli, que obteve 1min16s477 (87 voltas). Luca Badoer, o outro piloto de testes da Ferrari, fez 1min17s276 (112), enquanto Mark Webber apenas percorreu o circuito para verificar sua posição de pilotar no modelo FW26, sem tempo.