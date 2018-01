Thiago Camilo faz o melhor tempo no 1.º dia da Stock Car O piloto paulista Thiago Camilo foi o mais rápido, nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos livres para a etapa de abertura da temporada 2007 da Stock Car. Sua melhor volta no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi com o tempo de 1m42s190, superando o atual campeão da categoria, o paranaense Cacá Bueno, que ficou em segundo lugar nesta sexta-feira (1m42s494). Neste sábado, a partir das 12h50, acontece a definição do grid - a Globo transmite ao vivo. E a corrida que abre a 29.ª edição da Stock Car será no domingo, com largada às 11 horas. Dos 50 pilotos da categoria, apenas 38 irão participar da prova - os piores no treino de classificação ficam fora da disputa. ?Estou com os pés no chão, mas não posso negar que o carro está bom. Fizemos testes com os ajustes para treino e corrida e em ambos tivemos bons resultados. Estamos bem, mas há muito que fazer ainda?, disse Thiago Camilo, que foi o sexto colocado na classificação geral em 2006. Os dois treinos livres desta sexta-feira tiveram ainda a presença ilustre do piloto brasileiro Felipe Massa, que compete pela Ferrari na Fórmula 1. Ele esteve em Interlagos e acompanhou de perto o trabalho para a primeira das 12 etapas da temporada. Confira os melhores tempos do dia: 1.º - Thiago Camilo (SP, Chevrolet) - 1m42s190 2.º - Cacá Bueno (PR, Mitsubishi) - 1m42s494 3.º - Allam Khodair (SP, Chevrolet) - 1m42s573 4.º - Chico Serra (SP, Peugeot) - 1m42s725 5.º - Popó Bueno (RJ, Chevrolet) - 1m42s742 6.º - Ricardo Sperafico (PR, Peugeot) - 1m42s796 7.º - Nonô Figueiredo (SP, Mitsubishi) - 1m42s836 8.º - Daniel Landi (SP, Peugeot) - 1m42s839 9.º - Pedro Gomes (SP, Peugeot) - 1m42s909 10.º - Ruben Fontes (GO, Peugeot) - 1m42s936 11.º - Alceu Feldmann (PR, Chevrolet) - 1m42s997 12.º - Valdeno Brito (PB, Peugeot) - 1m43s000 13.º - Luciano Burti (SP, Volkswagen) - 1m43s005 14.º - Juliano Moro (RS, Mitsubishi) - 1m43s149 15.º - Antonio Jorge Neto (SP, Mitsubishi) - 1m43s252 16.º - Felipe Gama (SP, Chevrolet) - 1m43s272 17.º - Tarso Marques (PR, Mitsubishi) - 1m43s299 18.º - Rodrigo Sperafico (PR, Volkswagen) - 1m43s320 19.º - Jader David (SP, Volkswagen) - 1m43s320 20.º - Ricardo Mauricio (SP, Chevrolet) - 1m43s324 21.º - David Muffato (PR, Volkswagen) - 1m43s336 22.º - Paulo Salustiano (SP, Chevrolet) - 1m43s394 23.º - Daniel Serra (SP, Volkswagen) - 1m43s398 24.º - Giuliano Losacco (SP, Chevrolet) - 1m43s404 25.º - Thiago Marques (PR, Volkswagen) - 1m43s407 26.º - Julio Campos (PR, Volkswagen) - 1m43s467 27.º - Felipe Maluhy (SP, Mitsubishi) - 1m43s488 28.º - Marcos Gomes (SP, Chevrolet) - 1m43s597 29.º - Carlos Alves (SP, Volkswagen) - 1m43s671 30.º - Duda Pamplona (RJ, Mitsubishi) - 1m43s687 31.º - Hoover Orsi (MS, Volkswagen) - 1m43s700 32.º - Christian Conde (SP, Mitsubishi) - 1m43s700 33.º - Ingo Hoffmann (SP, Mitsubishi) - 1m43s735 34.º - Gualter Salles (SP, Chevrolet) - 1m43s770 35.º - Ricardo Zonta (PR, Peugeot) - 1m43s771 36.º - Liko Kaesemodel (PR, Mitsubishi) - 1m43s820 37.º - Guto Negrão (SP, Peugeot) - 1m43s846 38.º - Wellington Justino (GO, Chevrolet) - 1m43s969 39.º - Alan Hellmeister (SP, Mitsubishi) - 1m43s996 40.º - Enrique Bernoldi (PR, Volkswagen) - 1m44s004 41.º - William Starostik (SP, Mitsubishi) - 1m44s030 42.º - Fabio Carreira (SP, Chevrolet) - 1m44s311 43.º - Thiago Medeiros (SP, Volkswagen) - 1m44s398 44.º - Mateus Greipel (SC, Volkswagen) - 1m44s406 45.º - Mano Rola (DF, Volkswagen) - 1m44s441 46.º - Hybernon Cisne (CE, Chevrolet) - 1m44s716 47.º - Alan Chanoski (PR, Mitsubishi) - 1m44s846 48.º - Ruben Carrapatoso (SP, Mitsubishi) - 1m44s878 49.º - José Cordova (PR, Mitsubishi) - 1m45s114 50.º - Nelson Merlo (SP, Peugeot) - 1m45s617