Thiago Camilo sai na frente na Stock Car O paulista Thiago Camilo ficou com a pole position no grid da terceira etapa da Stock Car, em Tarumã (RS), com o tempo de 1min04s011. O paraibano Valdeno Brito larga na segunda posição. Depois de três anos, a Stock Car volta a realizar uma prova em Tarumã. O circuito foi o local da primeira corrida da história da categoria, em 1979. O autódromo marca também a introdução da distribuição de prêmios na categoria: a partir de agora, serão distribuídos R$ 16 mil por prova. A largada será às 13 horas, com SporTV.