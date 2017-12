Thiago Camilo vence prova em Goiânia Em uma das melhores provas da temporada, marcada pela grande disputa pelas primeiras colocações, o piloto Thiago Camilo, de São Paulo, venceu a sétima etapa do Brasileiro de Stock Car Light, disputada neste domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Ele completou as 26 voltas com o tempo de 42min46s392 e, com o resultado, diminuiu a diferença em relação ao líder, o paranaense Thiago Marques. Marques, que foi desclassificado na etapa, soma 95 pontos, contra 67 de Camilo. Vale lembrar que a categoria terá dois descartes. Outra boa performance na etapa goiana foi de Pedro Gomes. Mais do que o segundo lugar, ele deu um show de pilotagem e brigou pela ponta até o final. O segundo lugar garantiu 15 pontos ao piloto, que agora ocupa a quinta colocação, com 48 pontos. O paranaense Thiago Marques, líder da categoria, não teve muita sorte em Goiânia. Ele não conseguiu andar bem nos treinos e acabou sendo desclassificado da prova, após ter batido na traseira do piloto Tiago Gonçalves (SP), que também acabou punido por ter provocado outro acidente. Segundo o regulamento, esse resultado não poderá ser descartado pelos dois pilotos. Os primeiros colocados na etapa foram os seguintes: 1. Tiago Camilo (SP), 42min46s392; 2. Pedro Gomes (SP); 3. Mateus Greipel (SC); 4. Elias Jr. (RJ); 5. Sérgio Ruas Camilo; 6. Mário Moreira Neto (SP); 7. Bruno Santos (PE). A classificação geral ficou assim: 1. Thiago Marques, 95 pontos; 2. Tiago Camilo, 67; 3. Bruno Santos, e Elias Jr., ambos com 50; 5. Pedro Gomes, 48; 6. Mateus Greipel, 46; 7. Alexandre Conill (DF), 42; 8. Tiago Gonçalves, 36; 9. Mario Moreira Neto (SP), e Sérgio Ruas (SP), os dois com 20 pontos.