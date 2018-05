Thiago Camilo vence última etapa e leva vice na Stock

O final de semana não começou bem para Thiago Camilo, mas terminou da melhor forma possível neste domingo. Depois de sofrer um acidente nos treinos de sexta-feira, o piloto se recuperou em grande estilo, largando na pole e vencendo a última etapa da temporada na Stock Car, disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com o triunfo, ele garantiu o vice-campeonato da categoria.

Enquanto o campeão antecipado Cacá Bueno terminou apenas na quinta colocação, Thiago Camilo fez uma grande corrida para bater seus adversários na briga pelo vice. O piloto perdeu a ponta apenas quando teve que parar nos boxes, retomando logo em seguida. Assim, conquistou sua segunda vitória na temporada - venceu também a etapa de Campo Grande.

O pódio em Interlagos foi completado pelo segundo colocado Ricardo Maurício, que também tinha chances de levar o vice, e por Max Wilson, em terceiro. O quarto na chegada foi William Starostik. Luciano Burti e Allam Khodair, que apareciam bem na briga pela segunda colocação geral, terminaram a corrida na sétima e décima posições, respectivamente.

A vitória de Thiago Camilo foi emblemática porque o piloto chegou a ser dúvida para a prova em São Paulo. Além de correr com a mão direita enfaixada por causa de um corte, era esperado que ele sofresse com o ajuste do carro, já que este ficou seriamente danificado após o acidente de sexta e teve que ser reparado às pressas para o treino de sábado, quando Thiago conseguiu a pole.