Thiago Marques conquista Stock Light O circuito carioca de Jacarepaguá passou a fazer parte da história do piloto paranaense Thiago Marques. Neste domingo, ele foi o primeiro a receber a bandeirada na oitava etapa do Brasileiro de Stock Car Light e ganhou o título da competição faltando duas etapas para o final da temporada. Com 115 pontos, o irmão de Tarso Marques não pode mais ser alcançado pelos adversários, mesmo com os descartes de dois resultados. A prova foi das mais disputadas da temporada e foram poucos os carros que conseguiram receber a bandeirada intactos. Um dos favoritos à vitória, o carioca Elias Júnior, foi um dos primeiros a rodar, quando brigava pela liderança com Marques, Marcos Greipel e Thiago Camilo. Bruno Santos, que havia largado em sexto, foi o segundo a receber a bandeirada depois de diversos toques entre ele marcos Greipel e Pedro Gomes, que, nesta ordem, receberam a bandeirada. A próxima 10o. etapa da Stock Light será em Curitiba no dia 21 de outubro. Eis os cinco melhores da 9a etapa da Stock Light: 1) Thiago Marques (PR), 40:33.821 com média de 138,63 km/h; 2) Bruno Santos (PE); 3) Matheus Greipel (SC); 4) Pedro Gomes (SP); 5) Pedro Moreira (SP).