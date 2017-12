Thomaz vence F-Renault pela primeira vez A 6ª etapa da F-Renault brasileira, neste domingo, em Londrina, será inesquecível para dois pilotos. Marcello Thomaz (Giaffone Racing) venceu pela primeira vez na categoria. E Bia Figueiredo (Cesário) tornou-se a primeira mulher a bater um recorde de pista. Thomaz conseguiu sua primeira vitória com todos os méritos. Largou na pole, dominou as 31 voltas da prova e fez a volta mais rápida. Completou o GP em 45min50s220 (média de 127,74 km/h). ?É muito bom voltar a vencer.? Ele não ganhava desde 2001, ainda no kart. Agora, é sexto no campeonato - 60 pontos. Paulo Salustiano foi segundo e Patrick Rocha, o terceiro. Bia quebrou o recorde da pista para a categoria no warm up, ao fazer 1min14s716, superando o tempo de Pedro Araújo (1min14s883), no warm up da prova de junho de 2002. "É verdade? E sou mesmo a única mulher recordista de uma pista?? Não há registros de feito semelhante. Na prova, Bia se envolveu em acidente na primeira volta, que também tirou do GP o líder do campeonato, Allan Khodair (87 pontos). Patrick Rocha é o segundo na tabela, com 80 pontos. Salustiano e Diego Freitas têm 78.