Tiago Monteiro diz que é da Jordan O porta-voz de Tiago Monteiro anunciou nesta quinta-feira que o piloto português assinou contrato com a Jordan para disputar o Mundial de Fórmula 1 2005. O governo de Portugal deve patrocinar a aventura de Monteiro. Em 2004, ele foi campeão da World Series Nissan e piloto de testes da Minardi. Na terça-feira, a escuderia britânica já havia surpreendido com a contratação do indiano Narain Karthikeyan.